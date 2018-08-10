Выходные в Москве: Фестиваль Summer Sound на "Флаконе" и кино о Бергмане

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке фотографий "Большой балет" известного фотографа Саши Гусова в центре фотографии имени братьев Люмьер или ознакомиться с достижениями мировой анимации на экспозиции "Потолок" в Государственной галерее на Солянке, посетить фестиваль Summer Sound на дизайн-заводе "Флакон", где выступят группы Therr Maitz, "Наив" и израильские электро-рокеры Infected Mushroom, а также посмотреть в кино документальную картину "Бергман" о великом шведском режиссере Ингмаре Бергмане.

Выставки

В центре фотографии имени братьев Люмьер продолжает работу выставка "Большой балет" Саши Гусова, объединившая более 50 фотографий из жизни труппы Большого театра. Гости экспозиции увидят постановочные портреты, тонко схваченные кадры репетиций и выступлений, сделанные в период с 1992 по 2016 год. Подробнее о работе художника и о том, как ему удалось стать одним из самых известных балетных фотографов, расскажут в субботу на кураторской экскурсии. "Созерцая фотографии Александра Гусова, я чувствую, как приходит в голову, что в какой-то степени каждая из них — автопортрет самого художника… Лучшие его образы даже имеют исповедальный характер", — считает режиссер Андрей Кончаловский, чьи слова приводят в музее.

Ознакомиться с достижениями мировой анимации можно в Государственной галерее на Солянке, где проходит ежегодная выставка "Потолок". На этот раз в экспозиционном пространстве разместились программы, заставки, картинки из мультфильмов известного канала 2х2. Кроме того, некоторые зрители сами стали частью художественного процесса, предоставив для экспозиции свои работы. "Почти во всех своих выставочных проектах мы исследуем дистанцию между произведением искусства и зрителем, часто вовлекая посетителя в процессы, происходящие в экспозиции. Поэтому идея сделать фокусом выставки самого зрителя в качестве соавтора стала логичным продолжением философии галереи и телеканала 2х2", – считает главный куратор галереи Маргарита Осепян.

Концерты

Сезон для любителей концертов и фестивалей под отрытым небом продолжается — на дизайн-заводе "Флакон" в эти выходные пройдут сразу три концерта в рамках проекта Summer Sound. Погружаться в музыкальное настроение можно с пятницы — в пятницу на сцену выйдет группа Therr Maitz под руководством Антона Беляева. Большую популярность музыкант получил после проекта "Голос", где покорил жюри своим уникальным тембром. Коллектив ведет активную концертную и гастрольную деятельность с 2011 года, а на "Флаконе" исполнители отметят седьмой день рождения большим сольным концертом. "Мне кажется, на открытых концертах люди чувствуют себя более расслабленно и чуть приятнее происходит попадание на площадку… Есть нюансы, которые позволяют людям под открытым небом сразу чувствовать себя веселей", — рассказал Беляев в интервью РИА Новости.

В субботу лайн-ап на "Флаконе" понравится поклонникам панк-музыки: вечер пройдет под девизом "Панки в городе 2.0", отсылающим к культовому панк-фестиваля конца девяностых. Хэдлайнером этого дня станет группа "Наив", отмечающая тридцатилетие, также на сцену выйдут коллективы "Бригадный подряд", F.P.G., "Элизиум", "Порнофильмы", Good Times, "Йорш" и другие. В воскресенье гостей фестиваля ожидает выступление израильского коллектива Infected Mushroom, которые играют в жанре электро-рок.

Кино

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения классика мирового кинематографа Ингмара Бергмана. Шведский режиссер театра и кино, сценарист, драматург и писатель поставил более 60 картин, наиболее известными из них являются фильмы "Персона", "Седьмая печать", "Земляничная поляна", "Фанни и Александр". Специально к юбилею кинематографиста на экраны выходит документальный фильм "Бергман" режиссера Яне Магнуссон. В своей картине она обращается к фрагментам из его работ, интервью с близкими людьми, высказываниям самого Бергмана, чтобы наиболее полно раскрыть его уникальную личность.

Также в кино продолжают показывать новый фильм от обладателя "Золотой пальмовой ветви" Абделатифа Кешиша. Картина рассказывает о студенте-медике Амине, который бросает учебу и возвращается из Парижа в родной городок на юге Франции. Там все заняты только купанием в море, танцами до утра, едой, любовью и разговорами о ней. Жаркое и сладкое лето, наполненное солнечным светом, морскими брызгами и прекрасными юными телами, тянется как бесконечные каникулы, в которых героям хочется остаться навсегда. Критики считают, что после своего невероятно успешного фильма "Жизнь Адель" Кешиш потерял хватку, и ему так и не удалось заполнить красивую картинку хоть каким-нибудь содержанием.