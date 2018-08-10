Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Известного театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище столицы, сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова.

Ранее супруга режиссера Марина Брусникина сообщила РИА Новости о том, что Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет. В театре уточнили, что он умер в больнице. Прощание назначено на 13 августа, церемония состоится в МХТ имени Чехова.

"В 11 часов начнётся гражданская панихида в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, затем пройдёт отпевание в Храме Софии Премудрости Божией. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получил известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", все его выпускники стали резидентами театра "Практика".