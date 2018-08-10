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Культура

Умер театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАктер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фотоАктер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра "Практика".

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мединский назвал смерть Брусникина большой утратой для российской культуры
Эту информацию РИА Новости также подтвердила супруга режиссёра и актёра Марина Брусникина.

Дмитрий Брусникин с мая этого года являлся директором театра "Практика" до 8 августа, когда он перешел на должность худрука.

У режиссера было множество планов

В театре "Практика", художественным руководителем которого являлся Дмитрий Брусникин, отметили, что потрясены его смертью; впереди у режиссера было множество планов.

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин, наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить, впереди было очень много планов", — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

"Настоящий шок"

В МХТ имени Чехова назвали настоящим шоком и невосполнимой потерей кончину известного театрального актера и режиссера Дмитрия Брусникина.

"Не стало Дмитрия Владимировича Брусникина — коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актёра, режиссёра и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженного деятеля искусств России. Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича", — говорится в сообщении на сайте МХТ.

В театре выразили искренние соболезнования семье Брусникина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Режиссер театра-мастерской Петра Фоменко Евгений Каменкович сказал, что Дмитрий Брусникин был удивительным человеком, от которого шел только позитив.

"Дима — это какой-то удивительный человек. Для меня это актер нереализованных возможностей, который огромную часть своей жизни посвятил студентам школы-студии МХТ. Счастье, что он успел сделать свой театр. Не знаю, кто подхватит это знамя, но очень не хотелось бы, чтобы это пропало. Мне кажется, что нет человека, с которым у него были бы плохие отношения. Он, как и Рома Козак, очень умели дружить. У меня только самые светлые воспоминания о Диме, от которого исходил только позитив. Светлая ему память", — сказал Каменкович.

Режиссер Владимир Панков сказал, что скоропостижный уход театрального режиссера Дмитрия Брусникина стал большой потерей для театра.

"Это известие было шоком для меня и шоком для всех, кто знал, кто общался с Дмитрием Брусникиным. Это огромная потеря для каждого и для всего нашего театра. Особенно для театральной молодежи, которой он занимался искренне и активно, он душу вкладывал в каждого и вырастил целое поколение молодых, которые сейчас занимают ведущие позиции в отечественном театре. Нет сил поверить в то, что произошло", — сказал Панков.

Заслуженная артистка России Елена Проклова в беседе с "360" назвала Брусникина замечательным человеком, который очень много сделал в это жизни для театральной молодежи.

Фасад театра Практика. Архивное фото
© Фото : предоставлено театром "Практика"
Новым директором театра "Практика" стал Борис Мездрич
"Поверить в это трудно, потому что он был в самом расцвете сил. Остается сказать только самые большие соболезнования родным", — сказала она.

Актер и заслуженный артист России Владимир Долинский заявил, что работать с Брусникиным всегда было удовольствием: "Чудный, интеллигентный, отличный актер. Мне безумно жалко его супругу. И для театра это большая потеря", — подчеркнул он.

Долинский также удивился столь раннему уходу из жизни известного режиссера.

"Для меня это как молотом по голове. Это ж молодой мужик. И в такой форме отличной. Он никогда не баловался никакими глупостями и никаким алкоголем", — сказал актер.

Биография Дмитрия Брусникина

Актер, режиссер театра и кино Дмитрий Владимирович Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Восточной Германии в Потсдаме в семье военнослужащего. В 1973 году окончил среднюю школу в Клину и поступил в Московский институт электронной техники. Тогда же дебютировал на сцене Народного театра Зеленограда.

В 1982 году окончил школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова. Начал творческий путь в труппе Московского Художественного театра имени Чехова. Дебютировал в роли Александра Ульянова в спектакле "Путь".

Среди самых известных театральных работ Брусникина: Алексей Турбин в драме "Дни Турбиных", Базаров ("Евгений Базаров"), Чацкий ("Горе от ума"), Астров ("Дядя Ваня").

В 1984 году дебютировал в кино, сыграв роль красноармейца Сергея Никитина в картине "Отряд".

В 1988 году работал в театре-студии "Человек". На сцене театра впервые выступил как режиссер, поставив спектакль "В ожидании Годо" по произведению Самуэля Беккета.

В 1991 году на малой сцене театра МХАТ поставил спектакль "Платонов" и сыграл в нем главную роль.

С 1993 года начал преподавать актерское мастерство в школе-студии МХАТ. В 2006 году получил звание профессора.

В 2015 году был назначен на должность заместителя художественного руководителя Московского драматического театра "Человек". В мае 2018 года стал художественным руководителем театра "Практика".

Брусникин имел звание Заслуженного артиста России (1993), Заслуженного деятеля искусств России (2009), награжден орденом Дружбы (1998).

С 1979 года был женат на актрисе, режиссере Марине Брусникиной. У режиссера остался сын Филипп Брусникин.

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