Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным пройдет 13 августа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Церемония прощания с известным театральным актером и режиссером Дмитрием Брусникиным предварительно назначена на 13 августа, она пройдет в МХТ имени Чехова, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Юрий Квятковский.

Ранее супруга режиссера Марина Брусникина сообщила РИА Новости о том, что Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет. В театре уточнили, что он умер в больнице.

"13.00 в понедельник. 11.00 МХТ. Прощание", — написал Квятковский.

При этом в пресс-службе театра "Практика", худруком которого являлся Брусникин, отметили, что точная информация будет известна ближе к часу дня.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Выпускной курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе вошел в труппу театра "Практика".

Биографию Дмитрия Брусникина читайте в справке РИА Новости>>