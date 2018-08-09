Режиссер "Вечного зова" рассказал о работе с Дегтяревой

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актриса Тамара Дегтярева умерла в четверг на 75-м году жизни. О работе с ней рассказал режиссер фильма "Вечный зов" Валерий Усков.

Усков назвал Дегтяреву великой русской актрисой и посетовал на недостаточное информационное освещение ее карьерного пути. По мнению режиссера, она заслуживала значительно большей популярности.

"Большое горе для театра и кино. Она была очень скромна внешне в действиях, но у нее внутри скапливалась такая энергия, которая равносильна атомной бомбе", — заявил "Известиям" Усков.

Дегтярева сыграла более 70 ролей в кино и театре, преподавала во ВГИКе. В ноябре 2012 года Дегтярева перенесла операцию по ампутации ноги, но продолжала играть, даже будучи прикованной к инвалидному креслу.