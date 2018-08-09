У Брусникина было много творческих планов, рассказали в театре "Практика"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В театре "Практика", художественным руководителем которого являлся Дмитрий Брусникин, потрясены его смертью; впереди у режиссера было множество планов.

Ранее супруга режиссера Марина Брусникина сообщила РИА Новости о том, что Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет. В театре уточнили, что он умер в больнице.

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин, наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить, впереди было очень много планов", — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

С мая этого года он являлся директором "Практики", 8 августа был назначен худруком учреждения.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Выпускной курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе вошел в труппу театра "Практика".