Мединский рассказал об ожиданиях от работы своего нового советника

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новый советник министра культуры Павел Степанов, который будет курировать сферу кино, придаст новый импульс работе ведомства на этом направлении, заявил журналистам глава Минкультуры Владимир Мединский.

"Павел Степанов назначен советником вчера… Сейчас он будет курировать кино", — сказал Мединский журналистам.

Глава ведомства отметил релевантный опыт Степанова в киноиндустрии и медиа. "Он знает отрасль изнутри. Я уверен, что Павел Владимирович придачи новый дополнительный импульс работе министерства в сфере кино", — отметил министр.

Он уточнил, что Степанов не сохраняет пост главы "Централ Партнершип".

Отвечая на вопрос о возможном назначении Степанова на пост замминистра, Мединский ответил: "Решение о назначении заместителя министра принимает (премьер-министр России) Дмитрий Анатольевич Медведев. Если соответствующее решение будет принято, значит, он (Степанов) будет заместителем министра", — добавил глава Минкультуры.