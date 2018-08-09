Кинокритик оценил новую номинацию "Оскара"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новая номинация премии Американской академии "Оскар" "За лучший популярный фильм" призвана поднять интерес к трансляции церемонии, который заметно снизился в последние годы, полагает кинокритик Александр Голубчиков.

Совет управляющих американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию — "Лучший популярный фильм", сообщил интернет-портал IndieWire. Отмечается, что номинироваться в этой категории будут боевики и блокбастеры с крупными бюджетами, которые в предыдущие годы получали призы только за технические составляющие.

"Рейтинги церемонии вручения "Оскара" падают — зрителям не очень интересно наблюдать за тем, как между собой соревнуются фильмы, которых они, скорее всего, не смотрели. В предыдущие годы удавалось привлечь внимание к церемонии скандалами вроде "Оскар для Ди Каприо", противостоянием "Аватара" и "Повелителя бури"- соберет ли урожай. В последние годы кассовые хиты в номинацию "Лучший фильм" почти не попадают. А если они не попадают в главную номинацию, для них нужно выделить специальную и превратить "Оскар" немного в MTV Movie Awards", — сказал РИА Новости Голубчиков.

Киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии. Так, отныне наименее популярные категории не будут транслироваться по телевидению, что сократит время церемонии в эфире.

Церемония вручения премии "Оскар-2018" пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 23 февраля 2019 года.