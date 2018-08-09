Умерла народная артистка России Тамара Дегтярева

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Старейшая актриса Московского театра "Современник" Тамара Дегтярева скончалась на 75-ом году жизни, сообщили в театре.

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которой мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", — говорится в сообщении театра.

В "Современнике" отметили, что Тамара Дегтярева не могла жить без театра и без зрителя, и продолжала играть Евдокию в спектакле "Время женщин" даже будучи прикованной к инвалидному креслу.

О времени и месте прощания станет известно позже, говорится в сообщении.