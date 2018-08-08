Новым директором театра "Практика" стал Борис Мездрич

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Должность худрука "Практики" занял Дмитрий Брусникин, а директором театра назначен Борис Мездрич, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Брусникин был назначен на пост и. о. директора экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" 3 мая приказом департамента культуры города Москвы. Он рассказал РИА Новости, что ранее театр был директорским, но новый устав театра предполагает введение должности худрука.

"Приказом департамента культуры города Москвы № 691/ОДК Димитрий Владимирович Брусникин с 7 августа 2018 г. переведен с должности "директор" на должность "художественный руководитель", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом директором театра по приказу департамента назначен Борис Мездрич. Ранее он занимал должность директора Новосибирского театра оперы и балета, но был уволен в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.