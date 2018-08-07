Первый российский фестиваль веб-сериалов назвал победителей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Канадский веб-сериал "Ужас 404" получил гран-при первого российского международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Лучшим режиссером жюри признало Алекса Добренко за сериал "На расстоянии" (США).

За лучшую идею приз получили два сериала: "Всемогущий" (Казахстан) и "Бар "На грудь" (Россия). За лучший сценарий отметили "Отель "Романов" (Уругвай). Приз "За лучший персонаж" также получили два сериала: "Парикмахерская Хани" (Израиль) и "За грехи наши" (Германия).

В конкурсную программу смотра вошли 30 веб-сериалов, среди которых проекты из России, Аргентины, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Израиля, Казахстана, Канады, США, Уругвая, Франции.

Фестиваль, который проходил в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа, организован мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода.