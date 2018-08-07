Лещенко рассказал о состоянии здоровья Кобзона

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Народный артист СССР и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Кобзон выписан из больницы.

"Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильно тяжелое", — сказал РИА Новости Лещенко.

Кобзон был госпитализирован в больницу 20 июля в тяжелом состоянии. Проблемы со здоровьем у певца в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание, после чего Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.