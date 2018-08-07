В Москве начались съемки фильма Тодоровского "Одесса"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский начал съемки трагикомедии "Одесса" на студии "Мосфильм", сообщила пресс-служба фильма во вторник.
"Этот фильм – воспоминание", — рассказал Тодоровский, юность которого пришлась на время, о котором рассказывается в картине.
Продюсером фильма и исполнителем одной из главных ролей выступил Леонид Ярмольник, в фильме также снялись Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и молодые актеры.
Отмечается, что фильм снимается на пленку 35 миллиметров. По замыслу оператора Романа Васьянова, изображение, снятое на кинопленку, "перенесет" зрителей в 70-е годы.
Съемки фильма пройдут в Москве, Таганроге, Ростове-на-Дону и Сочи и закончатся в конце октября.