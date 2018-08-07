В Москве начались съемки фильма Тодоровского "Одесса"

Режиссер Валерий Тодоровский на съемках фильма Одесса на киностудии Мосфильм

Режиссер Валерий Тодоровский на съемках фильма Одесса на киностудии Мосфильм

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский начал съемки трагикомедии "Одесса" на студии "Мосфильм", сообщила пресс-служба фильма во вторник.

Фильм рассказывает историю трех поколений семьи Давыдовых на фоне драматических событий 70-х годов в Одессе, когда город был закрыт на карантин из-за вспышки холеры, что в советское время скрывалось.

"Этот фильм – воспоминание", — рассказал Тодоровский, юность которого пришлась на время, о котором рассказывается в картине.

Продюсером фильма и исполнителем одной из главных ролей выступил Леонид Ярмольник, в фильме также снялись Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и молодые актеры.

© Фото : предоставлено пресс-службой фильма Актер Евгений Цыганов на съемках фильма Валерия Тодоровского "Одесса" на киностудии "Мосфильм" © Фото : предоставлено пресс-службой фильма Актер Евгений Цыганов на съемках фильма Валерия Тодоровского "Одесса" на киностудии "Мосфильм"

Отмечается, что фильм снимается на пленку 35 миллиметров. По замыслу оператора Романа Васьянова, изображение, снятое на кинопленку, "перенесет" зрителей в 70-е годы.

Съемки фильма пройдут в Москве, Таганроге, Ростове-на-Дону и Сочи и закончатся в конце октября.