В Сочи более шести тысяч зрителей посетили фестиваль Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Гостями IX Международного фестиваля Sochi Jazz Festival, который проходил в Сочи с 2 по 5 августа, стали более 6 тысяч человек, в мероприятии приняли участие свыше сотни музыкантов, сообщили организаторы фестиваля.
"В этом году в фестивале приняли участие более сотни профессиональных музыкантов, а события фестиваля посетили более шести тысяч зрителей. В этом году в традиционном джаз-параде открытия фестиваля приняли участие 3 оркестра, поле чего рекордное число зрителей посетили большой гала-концерт на Площади Флага", — говорится в сообщении.