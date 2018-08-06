В Сочи более шести тысяч зрителей посетили фестиваль Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Гостями IX Международного фестиваля Sochi Jazz Festival, который проходил в Сочи с 2 по 5 августа, стали более 6 тысяч человек, в мероприятии приняли участие свыше сотни музыкантов, сообщили организаторы фестиваля.

На девятом фестивале впервые был показан спектакль — ироническая драма "Онегин-Блюз" с Алексеем Гуськовым и Игорем Бутманом в главных ролях. Также на сцене Зимнего театра впервые в России выступила певица Cyrille Aimee и ее группа. В концертном зале "Фестивальный" прошел большой гала-концерт обладателей десяти премий "Грэмми", легендарной группы Manhattan Transfer, всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

"В этом году в фестивале приняли участие более сотни профессиональных музыкантов, а события фестиваля посетили более шести тысяч зрителей. В этом году в традиционном джаз-параде открытия фестиваля приняли участие 3 оркестра, поле чего рекордное число зрителей посетили большой гала-концерт на Площади Флага", — говорится в сообщении.