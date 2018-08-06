Суд прекратил производство по делу "Смешариков"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по иску компании Art Pictures Studio, основанной режиссером Федором Бондарчуком и продюсером Дмитрием Рудовским, о взыскании 126,76 миллиона рублей с фирмы "Смешарики", заключившей договор о международной дистрибуции трех полнометражных мультфильмов, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте — прекратить производство", — сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.

Как сообщалось ранее, судебное разбирательство связано с международной дистрибуцией трех полнометражных мультфильмов со "смешариками" ("Смешарики. Начало", "Смешарики. Легенда о золотом драконе", "Смешарики. Дежавю"), которой занималась компания Odin"s Eye Entertainment на основании договора, заключенного в 2016 году с ООО "Смешарики".

Компания "Арт Пикчерс Студия", будучи основным инвестором, который привлек более 150 миллионов рублей заемных средств для производства этих мультфильмов, в судебном порядке требовала компенсации убытков и упущенной выгоды.

Согласно материалам дела, в мае производство по нему приостанавливалось, поскольку в апелляционном суде оспаривался полученный "Арт Пикчерс" отказ суда первой инстанции в привлечении к разбирательству компании Odin"s Eye Entertainment в качестве соответчика. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе в начале июня.