Коллега Черненко прокомментировала смерть актера

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актриса Мария Берсенева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть коллеги Виктора Черненко.

Актер театра и кино Черненко скончался 3 августа на 57-м году жизни. Сегодня его похоронили в родном Луганске.

По словам Берсеневой, актеру было очень трудно пережить смерть супруги. Сама артистка последний раз виделась с Черненко во время совместной работы над спектаклем "Мастер и Маргарита", в котором тот исполнял роль Воланда.

"Тогда мы общались, он год назад потерял жену и после этого совсем потерял интерес к жизни. Он очень переживал ее уход. И вот не выдержал, ушел сам. Он очень переживал уход своей жены, она болела, а он работал на ее лечение. Он очень горевал об этой утрате. Когда человек теряет интерес к жизни, организм запускает программу самоуничтожения", — отметила актриса.

По словам актрисы, 7 и 8 августа в Московском независимом театре пройдет показы спектакля "Мастер и Маргарита" в память о Викторе Черненко.

Актер играл в Московском независимом театре и в Николаевском драматическом театре. Театральную славу ему принесло блестящее исполнение роли Воланда в "Мастере и Маргарите". В его послужном списке значатся множество ярких ролей в различных постановках.