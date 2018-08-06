МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Звезды сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Лина Хиди снялись в короткометражном фильме "Ведущие женские роли", в котором высмеивается дискриминация женщин в киноиндустрии.
По сюжету ролика директора по кастингу выдвигают пробующимся на роль актрисам абсурдные требования. Например, девушек просили раздеваться без необходимости, быть "более худыми", "сексуально невинными". Так, азиатскую актрису попросили быть "более белокожей", а 44-летнюю Лену Хиди — стать моложе.
Короткометражка заканчивается приходом на кастинг Тома Хиддлстона, которого через несколько секунд после появления берут на "ведущую женскую роль".
В ролике также сыграли Фелисити Джонс, Джемма Артертон, Флоренс Пью и Вунми Моссаку.
По задумке авторов, этот фильм станет первым в серии роликов о дискриминации женщин в разных сферах профессиональной деятельности.