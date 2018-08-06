Актер Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер театра и кино Виктор Черненко умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила коллега артиста по Московскому независимому театру Мария Берсенева.

О причинах смерти актера ничего не говорится.

"Ушел на небо мой коллега, мой первый "Каренин", мой непревзойденный Воланд. Замечательный человек и талантливейший актер", — написала она в Instagram.

По ее словам Берсеневой, некоторое время назад из жизни ушла супруга Черненко. Он так и не смог пережить потерю, отметила актриса.

Актер Сергей Поздняков в беседе с Inforeactor назвал Черненко "очень тонким, интеллигентным и начитанным человеком".

"Очень хороший актер. Как друг был замечательный. Нам всем его будет очень не хватать", — сказал он.

По словам Позднякова, Черненко был удивительно скромным человеком.

Артиста не стало 3 августа. Сегодня его похоронили в городе Луганске.

Актер начал сниматься в кино еще в 1980-е годы. Среди его работ фильмы "Звездочет", "Перемена участи", "Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах", телесериал "Чемпион".

Артист работал в Николаевском драматическом театре, а также в Московском независимом театре. Актер принял участие в огромном количестве театральных постановок. В театральных кругах артист стал знаменит после блестящего исполнения мистической роли Воланда в спектакле "Мастер и Маргарита".