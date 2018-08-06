Актера Виктора Черненко похоронили в Луганске

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Похороны актера Виктора Черненко, который ушел из жизни 3 августа, состоялись в понедельник в Луганске, сообщила РИА Новости актриса Мария Берсенева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черненко ушел из жизни в возрасте 56 лет.

"Виктора похоронили сегодня в городе Луганске, узким кругом", — сказала Берсенева.

Черненко служил в Николаевском русском драматическом театре, сотрудничал с Московским независимым театром. Он также известен по ролям в таких картинах, как "Чемпионы", "Астенический синдром", "Звездочет" и других.

"Виктор был потрясающим человеком, очень добрым, очень отзывчивым, очень чувствительным. Он был замечательным актером, в "Анне Карениной" он играл моего мужа, Каренина, в "Мастере и Маргарите" он играл Воланда. Все роли Виктор исполнял прекрасно. Для нас, артистов Московского независимого театра, это невосполнимая потеря и утрата", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, некоторое время назад из жизни ушла супруга Черненко. Он так и не смог пережить потерю, отметила Берсенева.