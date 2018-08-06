Мединский поздравил танцовщицу Ольгу Моисееву с юбилеем

Основатель и художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца Игорь Александрович Моисеев с дочерью Ольгой на репетиции. Архивное фото

Основатель и художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца Игорь Александрович Моисеев с дочерью Ольгой на репетиции. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летием народную артистку СССР Ольгу Моисееву, отметив ее яркий хореографический талант, раскрывшийся в Государственном академическом ансамбле народного танца (ГААНТ) имени Игоря Моисеева.

"Ваша творческая судьба неразрывно связана с Ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева. В нем Вы раскрыли свой яркий хореографический и артистический талант, на протяжении многих лет оставаясь одной из ведущих солисток коллектива", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что Моисеева ведет плодотворную педагогическую и наставническую деятельность, вносит весомый вклад в приумножение традиций, заложенных ее прославленным отцом.

Ольга Моисеева — дочь основателя Ансамбля народного танца Игоря Моисеева, работает в ГААНТ более 50 лет. С 1983 года ‒ репетитор по балету.