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Культура

"Я патриот в извращенной форме": Антон Беляев о Магадане и мании величия

(обновлено: 08:59 05.08.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr MaitzСолист группы Therr Maitz Антон БеляевСолист группы Therr Maitz Антон Беляев
© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. День рождения под открытым небом — десятого августа на сцене дизайн-завода "Флакон" состоится концерт в честь семилетия российской инди-группы Therr Maitz. Фронтмен и основатель коллектива Антон Беляев — полуфиналист телешоу "Голос" — рассказал корреспонденту РИА Новости о том, почему поет только на английском и зачем регулярно приезжает в Магадан.

© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr MaitzСолист группы Therr Maitz Антон Беляев
© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz
Солист группы Therr Maitz Антон Беляев

— Почему для концерта в честь семилетия группы выбрали "Флакон" — открытую площадку, а не, скажем, "Олимпийский"? Нет такой амбиции — собрать стадион?

— Мы не можем собрать "Олимпийский", ну что вы, это делают другого полета артисты, мы не настолько массовая группа. В этом году у нас был большой концерт на восемь тысяч человек, это пока то, что мы можем. Летний концерт, приуроченный ко дню рождения группы, всегда проходит на открытом воздухе, поэтому мы приняли предложение "Флакона", это была их инициатива.

— Для вас есть принципиальная разница между концертом под открытым небом и выступлениями на закрытых площадках?

— Мне кажется, на открытых концертах люди чувствуют себя более расслабленно и чуть приятнее происходит попадание на площадку. В клубах, особенно не в летний период, нужно пройти кордоны с охраной, сдать одежду в гардероб, еще не дай бог денег попросят за это (смеется). В общем, есть нюансы, которые позволяют людям под открытым небом сразу чувствовать себя веселей.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМузыкант Антон Беляев (справа) и его группа Therr Maitz
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Антон Беляев (справа) и его группа Therr Maitz

—  Давайте вернемся немного в прошлое — вы выросли в Магадане, потом жили в Хабаровске, прежде чем перебраться в Москву в 2006 году, часто посещаете сейчас эти города?

— Регулярно посещаем, эти города у нас в гастрольных списках. Принимают они нас  здорово, хотя, честно сказать, туда не всегда рентабельно лететь. Довольно сложно построить тур с залетом на Дальний Восток, особенно в Магадан. Если Хабаровск и Владивосток еще более-менее, то Магадан совсем на отшибе, и там нет залов, в которых нам было бы действительно комфортно выступать, но я считаю в какой-то степени своим долгом доехать туда. То есть с точки зрения бизнеса это невыгодно, но мы туда ездим и будем продолжать, потому что там есть, кому нас слушать.

© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr MaitzСолист группы Therr Maitz Антон Беляев
© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz
Солист группы Therr Maitz Антон Беляев

— Я недавно общалась с участниками группы Swanky Tunes, они решили не переезжать в столицу, остались в родном Смоленске. А вам как это решение далось?

Выступление группы Swanky Tunes
© Фото : пресс-служба Swanky Tunes
"Нам сказали: вы тут никому не нужны". Как трио из Смоленска завоевало мир

— В тот момент, когда я принимал решение о переезде, это было очень важно. Зависит еще от исполнителей — Swanky Tunes ничего не помешает делать прекрасные ремиксы в Смоленске, но в моем случае правильно находиться в Москве. Здесь происходят активности, в которых нужно лично участвовать.

Все-таки Россия — очень централизованное государство и сравнить какие-то процессы в Магадане или Смоленске с Москвой, конечно, нельзя. Есть реальное положение вещей, это не про музыку, просто так устроена индустрия: здесь крутится энергия и денежные потоки.

— А мыслей уехать записываться в Лос-Анджелес, как группа "Мумий Тролль", например, не было?

— Вы знаете, хоть и в немного извращенной форме, но я патриот (смеется). Мне кажется, что в России должна быть индустрия, ее надо развивать здесь. Мы можем ничуть не хуже делать музыку, просто для этого требуется время, а когда все разъезжаются, ничего не меняется.

© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr MaitzСолист группы Therr Maitz Антон Беляев
© Фото : предоставлено пресс-службой группы Therr Maitz
Солист группы Therr Maitz Антон Беляев

— Некоторые читатели могут увидеть в этом парадокс — поете-то вы исключительно на английском.

— Понятно, что с точки зрения бизнеса логично петь в России на русском языке, но сама по себе музыка — искусство, не связанное с территорией. Мне кажется, у нас какая-то искаженная ментальность относительно английского языка. Так сложилось, что это международный язык музыки, и мы хотим, чтобы люди по всему миру знали, что мы русская группа.

Это как оперных певцов обвинить в том, что они поют на итальянском. Это смешно. Мы все равно знаем, откуда мы, и то, какой музыкой мы занимаемся, не делает нас непатриотами. Наоборот, если у нас что-то получится за пределами России, можно будет смело сказать, что есть русская группа, которая чего-то достигла. Мне кажется, это как раз более патриотично.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМузыкант Антон Беляев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Антон Беляев

— Почему после успеха на шоу "Голос" вы не сосредоточились на сольной карьере, а продолжили развивать Therr Maitz? В чем плюсы работы в группе?

— Веселее (смеется). "Голос" не был для меня распутьем, на котором я решал, что делать дальше. Я пришел туда за долей пиара, за тем, чтобы открыть двери для своей уже существующей группы. Переобуваться на ходу было странно. Это базовые вещи, которые я для себя решил и продолжаю их придерживаться.

— Вы стали широко известны в 2013 году, но занимаетесь музыкой с детства, были за эти годы моменты, когда вам казалось, что ничего не получится, нужно бросать музыку и искать "нормальную" работу?

— Честно говоря, нет. Понятно, что всем хочется признания, и сегодня мне, как и десять лет назад, недостаточно того, что происходит. Я думаю, это чувство всегда будет со мной. Все артисты такие — мы хотим, чтобы все узнали нашу музыку, чтобы все нас любили, внутри каждого из нас сидит человек с неукротимой манией величия. Это просто ненормально заниматься музыкой и не хотеть собрать десять "Олимпийских" за неделю (смеется).

Но мне никогда не хотелось свернуть с этого пути, потому что у меня было удовлетворение от занятия любимым делом. Хотя мне предлагали несколько раз сочувствующие люди: "Что ты бьешься, пойдем ко мне в фирму, ты так хорошо говоришь, будешь продавать, получать много денег, а потом в 45 лет займешься своей музыкой". Мне такой подход не подошел.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМузыкант Антон Беляев с супругой Юлией
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музыкант Антон Беляев с супругой Юлией

— Сейчас много дискутируют о звездах, которые пришли из Интернета, вроде Монеточки и Гречки, а вы кого-то из молодых российских исполнителей слушаете?

— Никого. Если меня начать тестировать на знание имен, могу сильно вас разочаровать. Мне просто неинтересно. Но мне кажется, совершенно не важно, откуда появился талант — из Интернета или откуда-то еще.

— Ваша жена Юлия является директором вашей группы, это как-то сказывается на семейных отношениях? Как разделять личные и рабочие моменты?

— Никто не знает, как это делается. У нас, слава богу, со временем все устаканилось. Были, конечно, непростые моменты, когда мы только начинали, и работы стало много. Но мы адаптировались и сейчас комфортно в этом качестве существуем.   

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