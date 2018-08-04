Путин присоединился к гостям музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присоединился к гостям фестиваля под открытым небом "Опера в Херсонесе" и посетил вечер-открытие.

Глава государства вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, митрополитом Псковском и Порховским Тихоном, знаменитой балериной Илзе Лиепой и другими гостями заняли места в первых рядах партера.

Путин приехал в Крым послушать оперу. В темноте pic.twitter.com/0pNCNl0nGt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 августа 2018 г.

В рамках открытия в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием мировых звезд, которые исполнили партии из легендарных европейских постановок, — "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и других. Вечер открылся исполнением па-де-де из балета "Корсар".

Как отметили организаторы, Херсонес для современной России стал уникальным местом встречи с высокой культурой, местом на стыке величайших мировых цивилизаций: Древней Греции, Римской империи и Древней Руси. Само сочетание древнего города Херсонеса, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и бессмертных музыкальных произведений, исполняемых под открытым небом звездами российской и мировой оперы, делает фестиваль особенным.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Севастополя, госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России" и фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".