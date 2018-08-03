Неверов рассказал о телефонном разговоре с Кобзоном

ДВОРИКИ (Владимирская область), 3 авг — РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал, что связывался с народным артистом СССР и депутатом Иосифом Кобзоном по телефону и передавал привет от коллег-парламентариев.

Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось. Сестра народного артиста СССР Гелена опровергла RT информацию о коме. В конце июля пресс-секретарь депутата Варвара Виноградова заявила РИА Новости, что в состоянии Кобзона "нет никаких изменений в худшую сторону".

"Я разговаривал с ним по телефону, передал ему привет от коллег", — заявил Неверов РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее время будет в регионе, но по возвращении планирует навестить Кобзона.