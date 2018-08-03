Лидер группы "Руки вверх!" рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх!" опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своих проблемах со здоровьем.

По словам исполнителя, за последние несколько дней он получил множество сообщений с вопросами о его здоровье, и поэтому он решил все рассказать в небольшом видео, записанном в больничной палате.

"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже", — заявил Жуков.

При этом он добавил, что это "не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать". По словам певца, он не прикован к постели, но вынужден оставаться в больнице, поскольку должен посещать ежедневные процедуры.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

"Я привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой, 24 часа в сутки", — отметил он.

Жуков принес свои извинения поклонникам за необходимость отменить августовский тур по настоянию врачей. Он поблагодарил людей, которые поддерживают его на этом этапе. В августе певцу предстоит еще одна операция.