МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом Юрием Мартыновым состоится 4 августа в клинике имени Семашко, но по желанию родственников будет непубличным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного театра киноактера.

"Прощание с Юрием Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, в клинике имени Семашко. Время не уточняется. Мероприятия, связанные с прощанием и похоронами, не будут носить публичный характер", — сказали в театре.

Юрий Мартынов, актер театра и кино, заслуженный артист России, скончался 2 августа. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронят артиста в Пушкинском районе Подмосковья.

С 1960 года Мартынов служил в Государственном театре киноактера. Он сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многие другие.

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