Челябинский Zombie Boy заявил, что шокирован смертью своего вдохновителя

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг — РИА Новости. Сообщение о смерти Рика Дженеста, известного манекенщика по прозвищу Zombie Boy, шокировало, сообщил РИА Новости Владимир Томас, известный в Челябинске как Зомби Бой из-за многочисленных татуировок на теле.

Как сообщила радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию, канадец Рик Дженест, известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гага, покончил с собой, его мертвым обнаружили в среду в Монреале.

Владимир Томас покрыл татуировками лицо, в том числе щеки и нос по типу скелета человека, а также тело, руки, ноги по примеру Дженеста. Томас работает в тату-студии в Челябинске.

"Это шокирующий факт (самоубийство Дженеста. — Прим. ред.)… Я знал его. Почему это произошло? Я не знал о случившемся… В некотором смысле он был моим вдохновителем с идеями тату", — сказал челябинский Зомби Бой.

Он уточнил, что Рик снимался в нескольких фильмах, но для него он стал вдохновителем именно как модель.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90 процентов его тела было покрыто татуировками. Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище Zombie Boy берет начало именно отсюда.