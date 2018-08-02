В Сочи открылся международный фестиваль Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Девятый международный Sochi Jazz Festival стартовал с джазового шествия, которое возглавил народный артист России, президент фестиваля Игорь Бутман, участниками парада стали порядка 300 человек, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Джазовое шествие прошло по улице Навагинской, от ЦУМа до Площади флага.

"Участниками музыкального парада стали более 300 человек. Возглавлял шествие президент фестиваля Игорь Бутман с саксофоном, также в параде принял участие глава города Анатолий Пахомов, который играл на ударном инструменте", — сообщили организаторы.

Фестиваль "Акваджаз" под руководством саксофониста Игоря Бутмана проводился в Сочи с 2002 года. Затем традиция прервалась, но в 2010 году фестиваль возродили как международный в рамках проекта "Культурная Олимпиада", приуроченного к Олимпийским играм-2014. В 2017 году был проведен ребрендинг фестиваля, в результате чего он сменил название на Sochi Jazz Festival. Ежегодно в Сочи съезжаются лучшие джазовые артисты России, США и стран Европы.

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