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Культура

СМИ узнали причину смерти актера Юрия Мартынова

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© Мосфильм / Телефильм (1969)Кадр из фильма Адъютант его превосходительства. Архивное фотоКадр из фильма Адъютант его превосходительства. Архивное фото
© Мосфильм / Телефильм (1969)

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Причиной смерти российского актера Юрия Мартынова стала остановка сердца, сообщил "Пятый канал".

Заслуженный артист России скончался в четверг на 85-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного театра киноактера, где он проработал более 50 лет.

Прощание с Мартыновым состоится в субботу. Похоронят артиста в Пушкинском районе Московской области рядом с супругой.

Карьера артиста

Кадр из телесериала Сваха. Архивное фото
© DIXI-TV (2007)
Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова
Мартынов окончил Всероссийский государственный институт кинематографии в 1958 году, а с 1960 года работал в труппе Государственного театра киноактера. В кино он, однако, дебютировал еще раньше — в роли комсомольца в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда" в 1954 году.

Всего Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых такие киноленты, как "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Гусарская баллада", "Неуловимые мстители", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Вечный зов", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс". Звание заслуженного артиста России Мартынову присвоили в 2006 году.

"Замечательный актер и человек"

Сергей Шеховцов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Умер актер из "Дальнобойщиков" и "Марша Турецкого" Сергей Шеховцов
Заслуженная артистка России Инна Выходцева заявила RT, что смерть Мартынова стала для нее большой утратой.

"Мы учились на параллельных курсах. Он был замечательным актером и человеком. Отличный семьянин, любил только одну женщину. Очень тосковал, когда она умерла. У него прекрасные сыновья и внуки. Он был образцом. Таких актеров практически нет", — сказала она.

Актер, режиссер, заслуженный артист России Анатолий Яббаров в беседе с RT назвал Мартынова "прекрасным человеком".

"Был <…> обязательным, честным, порядочным. Его все любили. В театре называли борцом за правду. Он был предельно предан театру, искусству", — отметил он.

© Фото : Государственный театр киноактераАктер Юрий Мартынов
© Фото : Государственный театр киноактера
Актер Юрий Мартынов
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