В ГМИИ прокомментировали продажу картины да Винчи на сайте объявлений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения Ирина Антонова усомнилась в подлинности картины Леонардо да Винчи, которую пытается продать в интернете неизвестный мужчина, и назвала эту новость "псевдосенсацией".
"Это за пределами серьезного разговора. И это неинтересно, из серии каких-то псевдосенсаций, которые нагнетаются и обсуждаются", — заявила РИА Новости Антонова.
Она отметила, что впервые слышит о картине "Молодая девушка в мехах".
"Все картины Леонардо штучны. Каждый раз, когда говорят о Леонардо, какой-то круг работ — безусловный, какая-то часть всегда под вопросом, вещи бывают часто прекрасные, но это не да Винчи", — добавила Антонова.