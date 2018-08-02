В ГМИИ прокомментировали продажу картины да Винчи на сайте объявлений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения Ирина Антонова усомнилась в подлинности картины Леонардо да Винчи, которую пытается продать в интернете неизвестный мужчина, и назвала эту новость "псевдосенсацией".

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже якобы подлинника картины да Винчи "Молодая девушка в мехах" за 72 миллиона евро. Автор объявления указал в качестве своего адреса город Мамоново в Калининградской области, местонахождение картины — Германия.

"Это за пределами серьезного разговора. И это неинтересно, из серии каких-то псевдосенсаций, которые нагнетаются и обсуждаются", — заявила РИА Новости Антонова.

Она отметила, что впервые слышит о картине "Молодая девушка в мехах".

"Все картины Леонардо штучны. Каждый раз, когда говорят о Леонардо, какой-то круг работ — безусловный, какая-то часть всегда под вопросом, вещи бывают часто прекрасные, но это не да Винчи", — добавила Антонова.