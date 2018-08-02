Названа причина смерти актера Юрия Мартынова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Причиной смерти актера Юрия Мартынова стала остановка сердца, сообщает "Пятый канал".

Заслуженный артист России умер в возрасте 84 лет. Дата и место похорон пока не известны.

Мартынов окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, после чего более 50 лет работал в Государственном театре киноактера и снялся в более чем 120 фильмах. Наибольшую известность артисту принесли роли в таких кинолентах, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители" и "Тот самый Мюнхгаузен".