"Союзмультфильм" определил победителей конкурса сценариев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Союзмультфильм" определил победителей первого в истории студии конкурса сценариев, ими стали Гарри Польский и Елизавета Трусевич, сообщает пресс-служба студии в четверг.

"Лучшим сценарием для авторского короткометражного фильма признан "Шлем" Гарри Польского, соавтора Михаила Задорнова, "Петросян-шоу", "Уральских пельменей" и "Ералаша", — говорится в сообщении.

В номинации "Лучший сценарий для сериала" победил "саДетский" кинодраматурга и кинорежиссера Елизаветы Трусевич, автора детского полнометражного фильма "Семицветик", победителя сценарного конкурса Disney и лауреата премии имени Катаева, уточняется в материале.

Конкурс сценариев стартовал в апреле этого года. Жюри рассмотрело четыре сотни работ профессиональных и начинающих сценаристов, а также студентов сценарных отделений вузов и слушателей курсов. Отбор проходил в пяти категориях: анимационные сериалы для детей 0+ и 6+, короткометражные мультфильмы для детей и подростков 0+, 6+ и 12+.