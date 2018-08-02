В Москве впервые покажут спектакль "Aria" итальянского театра No Graviti

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Знаменитый спектакль "Aria" итальянского театра No Graviti впервые покажут в России, представление состоится в четверг в Москве на ВДНХ на "Сцене на воде", сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Уникальный спектакль в постановке итальянского режиссера Эмилиано Пеллизари, построенный на игре телодвижений и изобретательной работе машинерии, стал одним из самых популярных в Европе.

Это шоу, в котором цирковые трюки, классическая музыка, танец и театр сплетены в единое целое. Спектакль, придуманный режиссером, сценаристом, иллюзионистом и хореографом Пеллизари в стилистике итальянского барокко, возрождает традицию "театра чуда", где появляются необычные образы, с которыми происходят неожиданные метаморфозы.

Так называемый "театр чуда" родился в Италии в эпоху Возрождения, когда в Риме, Милане и Флоренции стали появляться театральные мастерские, а инженеры вручную строили необыкновенные машины.

Изучив и вдохновившись открытиями "театра чуда", режиссер создает на площадке настоящую магию. Его артисты перемещаются в пространстве во всех направлениях, кувыркаются и "ходят" по воздуху, танцуют с веерами и шарами. А музыканты оркестра "Роман Барок Ансамбль" аккомпанируют им.