Вдова Шостаковича подарит выборгской библиотеке уникальный альбом

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ирина Шостакович, вдова композитора Дмитрия Шостаковича, которая станет почетным гостем ХХVI фестиваля российского кино "Окно в Европу", сообщила, что подарит знаменитой Выборгской библиотеке Алваро Аалто книгу "Шостакович и футбол: территория свободы", вышедшую в свет в 2018 году.
"Я рада этой встрече, которая пройдет в Выборге, где давно хотела побывать и с удовольствием приняла приглашение кинофестиваля "Окно в Европу". Я хочу подарить городской библиотеке уникальный альбом "Шостакович и футбол: территория свободы", выпущенный в этом году Санкт-Петербургской консерваторией совместно с издательством "DSCH" (Дмитрий Шостакович"), который рассказывает о страстном увлечении Дмитрия Дмитриевича футболом", — рассказала Шостакович РИА Новости.
В рамках вечера она ответит на вопросы пришедших на эту встречу.
Ирина Шостакович возглавляет Фонд и архив Шостаковича, а также музыкальное издательство "Дмитрий Шостакович".