Вдова Шостаковича подарит выборгской библиотеке уникальный альбом

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ирина Шостакович, вдова композитора Дмитрия Шостаковича, которая станет почетным гостем ХХVI фестиваля российского кино "Окно в Европу", сообщила, что подарит знаменитой Выборгской библиотеке Алваро Аалто книгу "Шостакович и футбол: территория свободы", вышедшую в свет в 2018 году.

В рамках фестиваля "Окно в Европу" 12 августа в Центральной городской библиотеке Выборга состоится встреча с Ириной Шостакович – почетным гостем кинофорума. В рамках этого вечера пройдет показ документального фильма "Леди Макбет. Без права постановки" (автор и ведущая Лариса Максимова, режиссер Игорь Волосецкий). Картина рассказывает об истории этой оперы, ставшей самым гонимым произведением, — она была запрещена на целых 27 лет. В фильме участвует Ирина Шостакович, которая делится своими воспоминаниями.

"Я рада этой встрече, которая пройдет в Выборге, где давно хотела побывать и с удовольствием приняла приглашение кинофестиваля "Окно в Европу". Я хочу подарить городской библиотеке уникальный альбом "Шостакович и футбол: территория свободы", выпущенный в этом году Санкт-Петербургской консерваторией совместно с издательством "DSCH" (Дмитрий Шостакович"), который рассказывает о страстном увлечении Дмитрия Дмитриевича футболом", — рассказала Шостакович РИА Новости.

В рамках вечера она ответит на вопросы пришедших на эту встречу.

Ирина Шостакович возглавляет Фонд и архив Шостаковича, а также музыкальное издательство "Дмитрий Шостакович".