Собянин присудил премии в области литературы и искусства

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра столицы.
"За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю творческую деятельность" премия была присуждена Тамаре Гвердцители.
Кроме того, награды удостоены ведущая мастер сцены Московского академического театра сатиры Елена Яковлева и артист драмы МХТ имени Чехова Ирина Пегова.