Первый трейлер российского военного экшн-фильма "Т-34" появился в сети

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый официальный трейлер фильма "Т-34", премьера которого состоится 27 декабря, опубликовали на YouTube-канале компании Central Partnership, сообщили РИА Новости на телеканале "Россия-1", участвующем в производстве картины.

"Зрителей ждет беспрецедентный по технологической мощи и эмоциональному накалу приключенческий экшн режиссера и сценариста Алексея Сидорова ("Бой с тенью"). Беспощадная схватка экипажа легендарной боевой машины "Т-34" с немецкими танковыми асами в фильме разворачивается не на жизнь, а на смерть", — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьера фильма запланирована на 27 декабря. Роли в картине исполнили Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Антон Богданов и Юрий Борисов.