Фильм "ВМаяковский" покажут в Финляндии в рамках фестиваля "Окно в Европу"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В рамках ХХVI фестиваля российского кино "Окно в Европу" в финском городе Котка 15 августа состоится показ конкурсного фильма "ВМаяковский" режиссера Александра Шейна, сообщили РИА Новости в Фонде "Кино&Театр".
Премьера фильма прошла в октябре 2017 года. Картина открывала фестиваль "Территория" в Театре Наций.
Артисты на глазах у публики перевоплощаются в героев фильма: поэта Владимира Маяковского, его любимых женщин и оставивших поэта друзей. Все герои ведут зрителя "в" Маяковского, заставляя пережить творческую и человеческую драму поэта как свою собственную.
Показ пройдет в рамках пограничного сотрудничества России и Финляндии в области культуры "Kino&Teatr Choice".