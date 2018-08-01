Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Причиной смерти актрисы Людмилы Глуховой стал инсульт, заявил RT и. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский.

"У нее был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого. Как мне рассказали друзья, это все-таки был инсульт", — сказал он.

Столбовский отметил, что Глухова стала бабушкой буквально за десять дней до того, как скончалась, признавшись, что ее смерть стала для него полной неожиданностью.

"Замечательный, жизнерадостный человек, друг. Была настолько красавицей, умницей. Тяжелая утрата", — заключил он.

Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье. Она окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году артистка стала лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Хранительницы в спектакле "Песни дождя" театра "ЧелоВЕК".

С 2012-го Глухова возглавляла КДЦ "Красногвардейский". Актриса запомнилась зрителям по ролям в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".