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Культура

Кинопремьеры недели: "В коридорах" и "Жаркие летние ночи"

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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Драма Томаса Штубера "Между рядами", фильм про приключения Винни Пуха "Кристофер Робин", картина "Жаркие летние ночи" с Тимоти Шаламе, биографический триллер "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой, фильм про политического лоббиста в исполнении Джессики Честейн "Опасная игра Слоун" и четвертая часть фильма ужасов "Судная ночь. Начало" выходят на экраны кинотеатров на этой неделе.

Между рядами

Кинофестиваль в Карловых Варах. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Лето" и "Довлатов" попали в программу фестиваля в Карловых Варах
Кроткая и очень нежная драма Томаса Штубера "Между рядами" о работниках одного из супермаркетов на задворках бывшей ГДР, премьера которой прошла на Берлинском кинофестивале. И хоть картина не получила ни одного из "медведей", многие критики выразили мнение, что именно ей нужно было отдать главный приз. Единственным конкурентом Штуберу, как отметили рецензенты, был "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

Штубер экранизировал одноименную новеллу Клеменса Мейера. По сюжету, Кристиан (Франц Роговский) устраивается работать в огромный молл. Бруно (Петер Курт) из отдела напитков берет Кристиана под свое крыло, посвящая новичка в тонкости ретейла. Каждый день Кристиан открывает для себя новый мир бесконечных стеллажей, наслаждается эпическим покоем торгового склада и влюбляется в Мэрион с отдела сладостей, которую сыграла звезда "Тони Эрдманна" Сандра Хюллер.

"Лирический портрет эмоционально забитых неудачников, которые разделяют друг с другом бездушную рабочую атмосферу в современной Восточной Германии. "Между рядами" полон нежного наблюдения и гуманного сочувствия к его забытым всеми героям", — отметил Стивен Далтон.

Кристофер Робин

Актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боузман и Майкл Бакари Джордан принимают награду за лучший фильм за фильм «Черная пантера» на церемонии MTV Movie and TV Awards
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
Назван лучший фильм по версии MTV
В новом фильме студии Disney повзрослевший Кристофер Робин, герой знаменитой книги Алана Милна, совсем забыл про своего старого друга медвежонка Винни и погрузился в рутину повседневной жизни. Однако Пух сам находит его. Вместе им предстоит вернуться в Большой лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье. Режиссером выступил Марк Форстер, снявший такие картины, как "Волшебная страна" и "Война Z". Медвежонка Винни озвучил Джим Каммингс.

Жаркие летние ночи

Новый фильм со звездой "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе с очень похожими входными данными: тоже лето и тоже любовь, но с криминальным окрасом. Что примечательно, фильм был снят до картины Луки Гуаданьино, но выходит на экраны только сейчас, и это создателям только на руку.

Статуэтки Оскара. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Американская киноакадемия пригласила в свои ряды четырех россиян
По сюжету, мама подростка Дэниела отправляет того в ссылку к тете на лето на курортный полуостров Кейп-Код. Там он умудряется познакомиться с местной звездой и по совместительству наркодиллером Хантером Строберри, с которым он заводит дружбу, а затем и совместный бизнес, а также влюбиться в его сестру МакКейлу. Сценарий фильма несколько лет находился в черном списке, пока его автору Элайдже Байнуму не предложили снять картину самому.

По мнению западных критиков, дебют удался Байнуму не совсем. "Жаркие летние ночи" приятен для глаз и вдохновлен великими фильмами, но его сильные стороны, включая харизматичный и молодой актерский состав, часто перевешивают недостатки невнятного сюжета", — подчеркивается на сайте.

Кодекс Готти

Член группировки Mara Salvatrucha
© AP Photo / Luis Romero
"Вне закона": самые могущественные и жестокие банды мира
Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века — Джоне Готти, который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино. СМИ называли Джона Готти "Тефлоновым Доном", так как он раз за разом ускользал от ФБР. Его жизнь не затихает ни на миг: трагедии в семье перекликаются с многочисленными судебными процессами и тюремным заключением. Сыграл знаменитого гангстера Джон Траволта, а режиссером выступил Кевин Конноли.

Первая экранизация жизни Готти оказалась провальной. Западные критики жестко прошлись по создателям картины и не оставили ни одного положительного отзыва. "Фильм выглядит ужасно на протяжении всего действия. Вы никогда не забываете, что смотрите на Джона Траволту, который играет Джона Готти", — замечает рецензент Кристи Лемир. Критик Джонни Олексински в свою очередь совсем не постеснялся в выражениях: "Я лучше проснусь рядом с отрезанной лошадиной головой, чем снова посмотрю "Готти".

Опасная игра Слоун

Американская актриса Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Джессика Честейн не изменяет себе и вслед за говорливой воротилой игорного бизнеса играет самого востребованного и рискового лоббиста политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой. Честейн за игру в этом фильме уже успела получить номинацию на "Золотой глобус", но в России он выходит только сейчас. Снял картину режиссер оскароносного "Влюбленного Шекспира" Джон Мэдден. Также роли в фильме исполнили Марк Стронг, Эллисон Пилл, Майкл Стулбарг.

Критики поставили фильму 6,5 балла из 10, отметив, что фильм в основном держится на игре Джессики Честейн, которая сама ведет весь сюжет и нивелирует его недостатки.

Судная ночь. Начало

Кадр из аниме Могила светлячков(1988)
© Studio Ghibli, 1988
Назван лучший анимационный фильм в истории
Четвертая часть фильма ужасов про идеальный мир без преступности, безработицы и войн, который погружается в абсолютную анархию всего на одну ночь в году. На этот раз создатели решили рассказать, с чего все начиналось. Режиссером выступил Герард МакМюррей, а в главных ролях снялись И'лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Джеван Уэйд, Лорен Луна Велес, Мариса Томей.

Критики не впечатлились приквелом франшизы и поставили фильму всего 5,3 балла из 10. "К сожалению, несмотря на сильное начало и развлекательные моменты, "Судная ночь. Начало" слишком неповоротлив, затянут и сталкивается с логическими проблемами, которые не позволяют картине достичь своей цели", — отмечает критик Кари Дарлинг.

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