Организатор фестиваля уличного кино включит в конкурс тюменских режиссеров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Организатор фестиваля уличного кино в Тюмени, креативный продюсер Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Андрей Зубов пообещал сделать все, чтобы в следующем году тюменские режиссеры попали на этот конкурс, сообщили в оргкомитете фестиваля.
Фестивальная эстафета добралась до Тюмени 29 июля. Победителем народного голосования стала короткометражка Алексея Харитонова "Взятка". "Я рад, что этим летом замечательный праздник кино пришел в Тюмень и порадовал нас творческими открытиями, открыл новый взгляд на искусство", — цитирует оргкомитет фестиваля врио губернатора Тюменской области Александра Моора.
"Очень круто, когда появляются площадки, на которых сотни тысяч зрителей могут знакомиться с творчеством молодых режиссеров и оставлять свой голос. Никаких билетов. Никакой закрытости. Настоящая демократия в кино. Мы постараемся сделать все от себя зависящее, чтобы в следующем году тюменские режиссеры попали в конкурс и показали свои работы всему миру", — приводятся в сообщении слова организатора фестиваля в Тюмени, креативного продюсера Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Андрея Зубова.
Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".