Егора Крида оштрафовали за несанкционированный концерт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил музыканту Егору Криду 20 тысяч рублей штрафа за несанкционированный концерт в центре Москвы, из-за которого на Большой Дмитровке образовалась пробка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд признал Егора Булаткина (Крида) виновным в совершении административного правонарушения (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка)", — сказала она.

Музыканты Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня залезли на автомобиль, припаркованный на улице Большая Дмитровка, и начали выступление. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, и образовалась пробка.

Тимати ранее также был оштрафован на 20 тысяч рублей.