Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Людмила Глухова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Петербурге в минувшее воскресенье скончалась актриса Людмила Глухова, сообщает сайт КДЦ "Красногвардейский", где она была художественным руководителем.

"Это случилось внезапно, неожиданно", — сказано в сообщении.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области в 1964 году.

В 1987 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, а в 1992-м — Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

В 2005 году Глухова стала лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" "за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию" в роли Хранительницы в спектакле "Песни дождя" театра "ЧелоВЕК".

С 2012-го она возглавляла КДЦ "Красногвардейский".

Также Людмила Глухова известна зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей" (2012 год, роль старшей медсестры) и "Тайны следствия" (2010 год, роль квартирной хозяйки).