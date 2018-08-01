"Союзмультфильм" заключил с Успенским сделку по "Простоквашино"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Писатель Эдуард Успенский и "Союзмультфильм" заключили сделку на право использования оригинальных сценариев мультфильма о Простоквашино, десяти литературных историй из этой серии, которые ранее не были экранизированы, а также лицензию на использование товарных знаков с изображениями героев, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

Ранее в пресс-службе киностудии РИА Новости сообщили, что "Союзмультфильм" в очередной раз сделал предложение Успенскому о заключении договора на приобретение исключительной лицензии на литературные произведения, написанные им после последней экранизации "Простоквашино". Кроме того, студия вела переговоры с писателем по поводу возможной экранизации некоторых его произведений.

"Киностудия "Союзмультфильм" и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов "Трое из Простоквашино, "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла "Простоквашино", а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием "Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы.

Указывается, что согласно условиям договора, Успенский не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам, весь процесс лицензирования будет происходить через "Союзмульфильм". При этом студия обязуется выплачивать автору роялти от получаемых от использования лицензий доходов.

"Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству", — отметила председатель правления студии Юлиана Слащева, которую цитирует пресс-служба.По ее словам, студия по-прежнему заинтересована в экранизации других произведений Успенского и ведет с ним переговоры по этому поводу.

Юрист Успенского Константин Леонтьев подчеркнул, что участники довольны результатами переговоров. "Заключенный договор отчетливым образом разграничивает права и ответственность сторон, это, безусловно, новая веха в практике взаимодействия производственных студий и авторов литературной основы", — сказал он.

Эксклюзивная премьера мультсериала "Возвращение в Простоквашино" состоялась в соцсетях в начале апреля. В конце мая в интервью РИА Новости Слащева рассказала, что авторские отчисления, которые будет получать писатель как от старого, так и от нового "Простоквашино", составят в общей сложности около 9 миллионов рублей. Кроме того, по ее словам, автору были предложены 5 миллионов за выкуп десяти коротких историй про "Простоквашино", написанных после последней экранизации. Председатель правления студии отмечала, что таким образом "сумма выкупа каждой истории существенно превышает ту цену, которую мы платим сценаристам".