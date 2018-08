Рок-группа Nazareth в феврале представит в Москве свой новый альбом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Шотландская рок-группа Nazareth даст концерт в Москве в Крокус Сити Холле 7 февраля 2019 года и представит свой новый альбом "Tattooed On My Brain" российской публике, сообщают организаторы мероприятия.

"Легендарная шотландская группа Nazareth в рамках юбилейного мирового тура в честь своего 50-летия выступит в Крокус Сити Холле 7 февраля с презентацией нового альбома", — говорится в сообщении.

Студийный альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" стал у группы 24-м по счету. Диск с написанными группой песнями выйдет осенью. Nazareth отправится в его поддержку в юбилейный мировой тур, в рамках которого даст единственный концерт в Москве, отмечают организаторы.

С момента создания группы в 1968 году большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски "Razamanaz" (1973), "Loud'n'Proud" (1973), "Rampant" (1974), "Hair Of The Dog" (1975) и "Close Enough For Rock'n'Roll" (1976) считаются шедеврами хард-рока, они завоевали более 50 золотых и платиновых наград, а баллада "Love Hurts" по прежнему возглавляет плей-листы радиостанций по всему миру, добавляется в сообщении.