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Культура

В московском "Манеже" прошел вернисаж выставки "Здесь и сейчас!"

(обновлено: 22:28 31.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЦентральный выставочный зал Манеж на Манежной площади в Москве. Архивное фотоЦентральный выставочный зал Манеж на Манежной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вернисаж выставки "Здесь и сейчас!", которая объединила более 50 проектов в области современного искусства, прошел во вторник в ЦВЗ "Манеж" при участии главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который выразил надежду, что проект станет ежегодным и займет свое место на культурной карте столицы.

Фестиваль Park Live
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Была такая традиция в советское время, когда в "Манеже" проходили выставки-смотры, и это было очень важно, давало возможность посмотреть, чем сегодня дышит художественное сообщество", — рассказал Кибовский на открытии выставки.

По его словам, идея возродить подобные выставки была высказана художниками на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и он эту идею поддержал.

"Департаменту культуры было дано поручение этот проект организовать, причём с самого начала было сказано, что департамент помогает только организационно, а выставку делают сами художники. Никакого вмешательства внутрь проекта никто не осуществлял", — добавил Кибовский.

Глава департамента отметил, что ему хотелось бы, чтобы выставка понравилась зрителям и чтобы со временем она стала традиционной

"Нам бы хотелось, чтобы эта выставка заняла свое место в культурной повестке мегаполиса", — подчеркнул Кибовский.

Искусство мегаполиса

Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ГМИИ пройдет выставка работ венецианских мастеров эпохи рококо
На выставке представлены проекты посвященные театру и кино, инсталляции, перформансы, видео-арт, издательская деятельность — яркие и актуальные примеры инициатив, которые формируют культурный ландшафт мегаполиса. Выставка показывает, как искусство входит в обыденную жизнь горожанина.

Виртуальную инсталляцию "Homo Virtualis" от Recycle group можно увидеть перед входом в Манеж, она была создана для ГМИИ имени А. С. Пушкина, как и работа "Взгляд" Ирины Нахимовой, демонстрирующая с помощью новых технологий, как именно посетитель смотрит на картины в музее.

В проекте "ARTерия — 7 этажей искусства в больнице XXI века" группа художников преобразила пространство детской Морозовской больницы. Галерея "Чрезвычайная коммуникация" превратила подъезд жилого дома в выставочный зал. Проект группы школьников и студентов "Видимый комитет" посвящен пространству города.

Московскую международную биеннале молодого искусства на выставке представляют четыре работы — "Тактильные скульптуры" Елены Артеменко, "Рожденный великолепным" Томаса Синкевичюса и Вильте Бражюнайте, "Баланс" Петра Урбанца и "Nonsense" Ильи Гришаева.

Посетитель у картины Рембрандта Харменса ван Рейна Портрет Антони Копала во время презентации выставки Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Вяткин Владимир
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Выставка шедевров Лейденской коллекции в ГМИИ побила рекорд посещаемости
В рамках выставки пройдет концерт "Я говорю, что люблю тебя" Владислава Наставшева (Театр Наций), читка "Доказательство существования Господа Бога" (Мастерская Дмитрия Брусникина), спектакль Федора Павлова Андриевича "Сказка о часах" по мотивам произведения Людмилы Петрушевской.

Выставка "Здесь и сейчас" проходит с 1 по 20 августа при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

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