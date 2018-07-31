В московском "Манеже" прошел вернисаж выставки "Здесь и сейчас!"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вернисаж выставки "Здесь и сейчас!", которая объединила более 50 проектов в области современного искусства, прошел во вторник в ЦВЗ "Манеж" при участии главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который выразил надежду, что проект станет ежегодным и займет свое место на культурной карте столицы.

"Была такая традиция в советское время, когда в "Манеже" проходили выставки-смотры, и это было очень важно, давало возможность посмотреть, чем сегодня дышит художественное сообщество", — рассказал Кибовский на открытии выставки.

По его словам, идея возродить подобные выставки была высказана художниками на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и он эту идею поддержал.

"Департаменту культуры было дано поручение этот проект организовать, причём с самого начала было сказано, что департамент помогает только организационно, а выставку делают сами художники. Никакого вмешательства внутрь проекта никто не осуществлял", — добавил Кибовский.

Глава департамента отметил, что ему хотелось бы, чтобы выставка понравилась зрителям и чтобы со временем она стала традиционной

"Нам бы хотелось, чтобы эта выставка заняла свое место в культурной повестке мегаполиса", — подчеркнул Кибовский.

Искусство мегаполиса

На выставке представлены проекты посвященные театру и кино, инсталляции, перформансы, видео-арт, издательская деятельность — яркие и актуальные примеры инициатив, которые формируют культурный ландшафт мегаполиса. Выставка показывает, как искусство входит в обыденную жизнь горожанина.

Виртуальную инсталляцию "Homo Virtualis" от Recycle group можно увидеть перед входом в Манеж, она была создана для ГМИИ имени А. С. Пушкина, как и работа "Взгляд" Ирины Нахимовой, демонстрирующая с помощью новых технологий, как именно посетитель смотрит на картины в музее.

В проекте "ARTерия — 7 этажей искусства в больнице XXI века" группа художников преобразила пространство детской Морозовской больницы. Галерея "Чрезвычайная коммуникация" превратила подъезд жилого дома в выставочный зал. Проект группы школьников и студентов "Видимый комитет" посвящен пространству города.

Московскую международную биеннале молодого искусства на выставке представляют четыре работы — "Тактильные скульптуры" Елены Артеменко, "Рожденный великолепным" Томаса Синкевичюса и Вильте Бражюнайте, "Баланс" Петра Урбанца и "Nonsense" Ильи Гришаева.

В рамках выставки пройдет концерт "Я говорю, что люблю тебя" Владислава Наставшева (Театр Наций), читка "Доказательство существования Господа Бога" (Мастерская Дмитрия Брусникина), спектакль Федора Павлова Андриевича "Сказка о часах" по мотивам произведения Людмилы Петрушевской.

Выставка "Здесь и сейчас" проходит с 1 по 20 августа при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.