В Тамбове пройдет шестой фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной"

ТАМБОВ, 31 июл — РИА Новости. Межрегиональный фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной" в шестой раз пройдет в Тамбове 11 августа; основная идея музыкального праздника — популяризировать хоровое пение в регионе и за его пределами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Фестиваль "Песни над Цной" возродил красивую традицию, присущую именно тамбовской хоровой музыке. Еще в начале XX века, в 1901 году, когда в Тамбове появились первые любительские хоры, они на лодках совершали прогулки по реке, оглашая окрестности своим стройным пением. Сейчас, как и в далекие дореволюционные годы, фестиваль уже традиционно открывается лодочным променадом. 11 августа с 17.00 до 18. 20 вдоль берегов канала реки Цна проплывут пять прогулочных катеров, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы со всех уголков Тамбовщины исполнят популярные советские и народные песни, приглашая всех жителей на гала-концерт. Музыка наполнит всю набережную Тамбова. На берегу на разных площадках также будут выступать артисты", — сказал представитель пресс-службы.

После этого начнется пятичасовой музыкальный песенный марафон.

"Фестиваль уникален своей многожанровостью. За пять лет он стал одним из любимых и самых посещаемых культурных событий области. Организаторы стараются прислушиваться к пожеланиям тамбовчан и на этот раз, по просьбам зрителей, в программе появится еще один жанр — шансон", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергея Саввина.

Перед зрителями выступят Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Тамбовской области "Ивушка" и другие артисты. Ожидается приезд народного артиста России Льва Лещенко. Завершится концерт дружным исполнением гимна фестиваля под огни праздничного фейерверка.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что "Песни над Цной" вносят большой вклад в возрождение традиций российской национальной певческой культуры и пропаганду российского искусства.

"В ряд больших, сугубо тамбовских праздников таких, как Покровская ярмарка, фестиваль духовых оркестров, День садовода в Мичуринске, Атмановские кулачки стремительно вошёл и прочно закрепился удивительный по красоте музыкальный фестиваль "Песни над Цной". Величие русской культуры, новые знакомства с большими артистами, сама обстановка дружбы, теплоты, сердечности делает такие встречи просто незабываемыми", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

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