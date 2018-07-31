РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Тамбове пройдет шестой фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной"

0230
© РИА Новости / Алексей СухоруковТамбов. Архивное фотоТамбов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков

ТАМБОВ, 31 июл — РИА Новости. Межрегиональный фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной" в шестой раз пройдет в Тамбове 11 августа; основная идея музыкального праздника — популяризировать хоровое пение в регионе и за его пределами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Джазовый концерт. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
На Урале пройдет шестой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz
"Фестиваль "Песни над Цной" возродил красивую традицию, присущую именно тамбовской хоровой музыке. Еще в начале XX века, в 1901 году, когда в Тамбове появились первые любительские хоры, они на лодках совершали прогулки по реке, оглашая окрестности своим стройным пением. Сейчас, как и в далекие дореволюционные годы, фестиваль уже традиционно открывается лодочным променадом. 11 августа с 17.00 до 18. 20 вдоль берегов канала реки Цна проплывут пять прогулочных катеров, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы со всех уголков Тамбовщины исполнят популярные советские и народные песни, приглашая всех жителей на гала-концерт. Музыка наполнит всю набережную Тамбова. На берегу на разных площадках также будут выступать артисты", — сказал представитель пресс-службы.

После этого начнется пятичасовой музыкальный песенный марафон.

"Фестиваль уникален своей многожанровостью. За пять лет он стал одним из любимых и самых посещаемых культурных событий области. Организаторы стараются прислушиваться к пожеланиям тамбовчан и на этот раз, по просьбам зрителей, в программе появится еще один жанр — шансон", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергея Саввина.

Перед зрителями выступят Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Тамбовской области "Ивушка" и другие артисты. Ожидается приезд народного артиста России Льва Лещенко. Завершится концерт дружным исполнением гимна фестиваля под огни праздничного фейерверка.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что "Песни над Цной" вносят большой вклад в возрождение традиций российской национальной певческой культуры и пропаганду российского искусства.

"В ряд больших, сугубо тамбовских праздников таких, как Покровская ярмарка, фестиваль духовых оркестров, День садовода в Мичуринске, Атмановские кулачки стремительно вошёл и прочно закрепился удивительный по красоте музыкальный фестиваль "Песни над Цной". Величие русской культуры, новые знакомства с большими артистами, сама обстановка дружбы, теплоты, сердечности делает такие встречи просто незабываемыми", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена