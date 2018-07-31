Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" вошел в конкурс "Окна в Европу"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьера анимационного 3D-фильма "Гурвинек. Волшебная игра" пойдет в рамках конкурсной программы "Копродукция. Окно в мир" XXVI фестиваля российского кино "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 10 по 16 августа, сообщила пресс-служба проекта.

Фильм создан совместными усилиями Киностудии имени Горького, студии КиноАтис, чешской Rolling Pictures, и бельгийской Grid Animation. Продюсеры проекта с российской стороны — Вадим Сотсков и Сергей Зернов.

Гурвинек — кукольный персонаж, созданный чешским театральным деятелем Йосефом Скупой и мастером-кукловодом Густавом Носеком в 1926 году. В 1950-е годы стал популярен в СССР как герой мультфильмов, был одним из персонажей рассказов и комиксов в журнале "Весёлые картинки".

"Анимационный фильм "Гурвинек. Волшебная игра" заинтересует и тех зрителей, которые идут в кинотеатры за захватывающим приключенческим сюжетом, и тех, кто хочет познакомиться или встретиться вновь с таким персонажем, как Гурвинек. Старшее поколение помнит героя по журналам "Мурзилка" и "Веселые картинки", а юный зритель, возможно, узнает в этом любознательном мальчике самого себя. Для Киностудии им. Горького этот проект — возможность приобщить детей к культурному прошлому через увлекательное путешествие по знакомому им миру — миру компьютерной игры", — приводит пресс-служба слова генерального директора Киностудии имени М. Горького Зернова.

По сюжету фильма десятилетний мальчик Гурвинек из Чехии мечтает лишь об одном — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал славы, мальчик отделается от нападок школьных задир, а отец станет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом приключений Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи в давно забытом мире старинного городского музея игрушек.

По словам режиссера-постановщика Инны Евланниковой, фильм учит терпению и взаимопониманию между детьми и родителями. Он рассказывает о тех проблемах, которые сейчас актуальны во многих семьях — о компьютерной зависимости ребенка и чрезмерной занятости взрослого на работе.

В российской версии главных героев озвучили юный актер Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Ольга Тумайкина, Анна Ардова и другие.

"В августе 2017 года в Чехии вышла локальная версия фильма, которая имела серьезный кассовый успех в неголливудском сегменте релизов с общими сборами более 1 миллиона долларов США", — сообщила пресс-служба.

В российском прокате картина стартует с 29 ноября 2018 года.