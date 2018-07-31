В Оренбургской области установили народный памятник поэту Державину

ОРЕНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. В селе Державино Бузулукского района Оренбургской области состоялась церемония открытия памятника русскому поэту Гавриилу Романовичу Державину, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, памятник был установлен на народные средства, его открытие приурочено к 275-летию поэта и завершению всероссийского проекта "Державинские чтения".

"Открытие памятника великому русскому поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину — событие для всего Оренбуржья. По инициативе губернатора региона Юрия Берга при праздновании 270-летия Гавриила Романовича был заложен Державинский парк. В 2015 году начата научная реставрация уникального памятника истории и культуры храма Смоленской иконы Божией Матери. Именно этот храм был возведен в свое время усилиями самого Гавриила Романовича", — сказал вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на церемонии открытия памятника.

В пресс-службе добавили, что на установку памятника высотой 2,8 метра было собрано около миллиона рублей.

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