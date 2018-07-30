В "Современнике" рассказали о дате прощания с актером Сергеем Шеховцовым

Актер Сергей Шеховцов в роли милиционера Бузунько в сцене из спектакля ГенАцид. Деревенский анекдот

Актер Сергей Шеховцов в роли милиционера Бузунько в сцене из спектакля ГенАцид. Деревенский анекдот

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Прощание с актером Сергеем Шеховцовым пройдет во вторник в Москве, сообщается на странице театра "Современник" в Facebook.

"Прощание с Сергеем состоится завтра, 31 июля, на Другой сцене московского театра "Современник" в 16.00", — говорится в записи. Похоронят артиста на его родине, в кубанской станице Спокойной.

Актер Сергей Шеховцов скончался в понедельник на 57-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Шеховцов начинал актерскую карьеру в "Современнике-2" после окончания Школы-студии МХАТ и затем долгое время сотрудничал с театром. Он снялся в таких фильмах, как "Ландыш серебристый" и "Груз 200", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Жизнь и судьба", "Кровавая барыня".