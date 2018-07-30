В Москве начали снимать комедию "Миллиард" с Машковым в главной роли

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Съемки приключенческой комедии "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли стартовали в Москве, фильм выйдет в прокат весной 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".

"Кинокомпания "Централ Партнершип" совместно с RSS Production приступила к съемкам нового фильма — приключенческой комедии "Миллиард". Режиссером картины стал Роман Прыгунов. Главную роль в фильме исполняет звезда громких блокбастеров "Экипаж" и "Движение вверх" Владимир Машков", — говорится в сообщении.

По сюжету фильма герой Машкова – суперуспешный банкир, но малоприятный человек. Не желая иметь ничего общего со своими многочисленными наследниками, он переписал бизнес на партнера. Но когда тот умирает, единственный шанс вернуть состояние – добраться до хранилища собственного банка в Монте-Карло и выкрасть расписку. Помочь главному герою берутся его собственные дети.

"Меня привлек очень хороший сценарий, написанный Андреем Золотаревым, и прекрасная команда во главе с режиссером. Я очень быстро принял решение стать частью этой команды. Для меня это кино о том, что человек – существо текучее. Как говорил Лев Николаевич Толстой, ругаешь злого, а он добрый. От этого и велик человек, от этого и нельзя его осуждать. Кино о переменах в людях, не только внешних переменах, но и внутренних, которые случаются, когда люди находят то, что им нужно, то, без чего нельзя в жизни", — приводит пресс-служба слова Машкова.

Партнерами Машкова по съемочной площадке стали Марина Петренко, Александра Бортич, Федор Бавтриков, Гела Месхи, Павел Чинарев, Григорий Калинин, Даниил Спиваковский, Дмитрий Астрахан, Мария Миронова и другие.

Съемки картины будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и на Лазурном берегу Франции и продлятся до конца сентября. На широких экранах фильм появится весной 2019 года.