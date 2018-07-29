Организаторы Park Live ведут переговоры о новом концерте группы Gorillaz

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Организаторы фестиваля Park Live попросили зрителей с пониманием отнестись к тому, что концерт британской группы Gorillaz в субботу вечером пришлось прервать из-за грозы в целях безопасности, переговоры с агентом коллектива о приезде в Москву с сольным концертом уже ведутся.

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу вечером был запланирован концерт британской группы Gorillaz. Коллектив отыграл больше половины шоу, но им пришлось прервать выступление из-за сильнейшей грозы. Изначально организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. Это было первое выступление Gorillaz в России. Позже в официальном Twitter-аккаунте группы появилось сообщение, в котором ее участники писали, что расстроены произошедшим, и, обращаясь к поклонникам, отмечали, что "ваша безопасность должна быть всегда на первом месте".

"Мы верим, что вы всецело понимаете, что ничьей вины в том, что группа Gorillaz отыграла неполный концерт, нет… Мы все очень сильно расстроены, что музыкальный праздник был нарушен, и оставляли до последнего момента самую маленькую надежду, что шоу продолжится, однако доводы артиста и служб, обеспечивающих безопасность на мероприятии, оказались сильнее наших надежд. Мы просим вас отнестись к ситуации с минимумом эмоций и с максимумом здравого смысла", — говорится в сообщении организаторов, которое появилось в официальной группе фестиваля.

To everyone at Park Live Festival: We are gutted at being stopped from playing by the storm.. it’s beyond our control.. your safety must always come first. — gorillaz (@gorillaz) 28 июля 2018 г.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что безопасность зрителей для них является приоритетом на всех мероприятиях, поэтому единственно верным решением в столь неблагоприятных погодных условиях было остановить концерт. "Мы не имеем права рисковать жизнями людей", — отмечается в сообщении.

"Мы уже ведем переговоры с агентом группы Gorillaz о возможном приезде артистов в Москву с сольным концертом в самом ближайшем будущем", — заключили организаторы.